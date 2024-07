Catania, fermare i suicidi in carcere: scatta la “Maratona oratoria”

È stato un momento di denuncia, ma anche di riflessione

CATANIA – È stata una giornata importante e di grande partecipazione. La Camera Penale di Catania “Serafino Famà” ha coinvolto tutti davanti al Palazzo di Giustizia di Catania.

È stato un momento di denuncia, ma anche di riflessione sulla condizione inumana in cui vivono i detenuti, sul degrado della realtà carceraria nella quale si vedono costretti a svolgere la propria attività lavorativa gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori tutti, sulle inefficienze del sistema e sulle mancate riforme.

Queste le parole del presidente della Camera Penale di Catania Serafino Famà, Francesco Antille. “Parlamento e governo – afferma – hanno licenziato un testo che reputo non solo insufficiente, ma totalmente palliativo. Bisogna pensare a una seria depenalizzazione, ad allargare il campo delle misure alternative. A tutto questo dobbiamo aggiungere la Polizia Penitenziaria – chiosa Antille ha ricordato ancora Antille – dobbiamo parlare di emergenza effettiva”.

“Ed è questa la ragione della mobilitazione – aggiunge Antille – dell’avvocatura liberale e democratica che tende a sottolineare l’indispensabilità di interventi strutturali che possano risolvere i problemi di sovraffollamento e l’eccesso di carcerazione“.

La Camera Penale di Catania ringrazia tutti i media presenti e un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti coordinati dall’Avvocato Francesco Branca e dell’Avvocato Michele Liuzzo.

Le adesioni

