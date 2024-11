Catania, feti nell’ex ospedale. Giammanco: “Saranno smaltiti”

Interviene il manager del Garibaldi

CATANIA – Feti, embrioni e parti di cadaveri presenti nell’ex ospedale Garibaldi – Ascoli Tomaselli, saranno “smaltiti”. Lo comunica il manager dell’azienda sanitaria Garibaldi, Giuseppe Giammanco. In corso, l’iter con l’università etnea per la realizzazione della nuova cittadella universitaria.

Feti ed embrioni saranno “smaltiti”

“L’Arnas Garibaldi, venuta a conoscenza – scrive l’azienda sanitaria – qualche giorno addietro di quanto presente in locali del presidio ospedaliero Ascoli-Tomaselli, in accordo con l’Università degli Studi di Catania, a cui i locali sono stati recentemente consegnati per la prossima realizzazione di un piano di riqualificazione dell’area, ne ha già disposto l’immediato smaltimento, ai sensi della normativa vigente”.

Feti ed embrioni presenti all’interno dell’ex reparto di istologia del nosocomio dismesso nel 2009 sono in corso di “smaltimento”, come conferma Giammanco, raggiunto telefonicamente.

Il manager conferma che da alcuni giorni avevano scoperto la presenza di feti, embrioni e parti di cadaveri, come documento da LiveSicilia, all’interno del reparto di istologia abbandonato dal 2004.

Gli organi umani sono conservati all’interno di barattoli, stesso discorso per i corpicini abortiti, alcuni dispersi nei corridoi in mezzo a rifiuti e calcinacci.

Il futuro della struttura

Giammanco punta l’attenzione sul futuro dell’ex ospedale: “Diventerà una cittadella universitaria e un padiglione sarà destinato alla ricerca e gestito dalla nostra azienda sanitaria”.

Guarda il video