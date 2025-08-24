Catania a valanga sul Foggia, match senza storia al Massimino: 6-0

CATANIA – Tutto facile per il Catania che supera agevolmente il Foggia, segnando addirittura sei reti e mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo… realizzando quattro reti in 33 minuti, surclassando un avversario nettamente inferiore rispetto all’undici allenato da Mimmo Toscano.
Troppo fragile la formazione di Delio Rossi (in tribuna perché squalificato) al cospetto di un Catania manovriero, ben organizzato ed incisivo sotto porta. È Cicerelli, al 7° minuto, ad aprire le marcature dal dischetto… trasformando un penalty assegnato per l’intervento scomposto del portiere ospite su Jimenez lanciato a rete. Al 20° raddoppia Donnarumma deviando di testa il millimetrico cross di Casasola.
Al 32° arriva il tris rossazzurro con Ierardi che si fa trovare sulla mattonella giusta sul cross dalla bandierina del solito Cicerelli. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per Forte che trasforma il secondo rigore di giornata assegnato dal direttore di gara, Mirabella, che lo stesso centravanti si era procurato subendo fallo da Staver.
Nell’occasione la panchina foggiana chiede la revisione che, però, conferma la decisione iniziale. In mezzo alla “grandinata” rossazzurra… il Foggia non sfrutta una chiara occasione da rete con la deviazione di Bevilacqua che esce di poco.
Nella ripresa, dopo una buona occasione per Casasola, c’è gloria anche per i subentrati D’Ausilio e Lunetta che arrotondano il risultato, il primo con una gran conclusione dal limite ed il secondo con un tapin sulla corta respinta del portiere avversario che si era opposto alla rovesciata di Raimo.
La squadra rossazzurra, dunque, si presenta con una vittoria perentoria e lancia il guanto di sfida alle rivali dirette per il salto di categoria… aspettando il probabile ingaggio di un attaccante centrale (Patierno?) negli ultimi giorni di mercato.
Tabellino
CATANIA – FOGGIA 6-0
CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi (dal 1°s.t. Pieraccini), Di Gennaro (k), Celli, Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma (dal 34°s.t. Raimo), Jimenez (dal 21°s.t. D’Ausilio), Cicerelli (dal 27°s.t. Stoppa), Forte (dal 21°s.t. Lunetta).
A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Ortoli, Giardina.
Allenatore: Mimmo Toscano.
FOGGIA (4-3-3) – Borbei, Buttaro (dal 21°s.t. Bignami), Staver, Felicioli (dal 38°s.t. Castaldi), Panico, Garofalo (k), Agnelli (dal 1°s.t. Pazienza), Castorri, Winkelmann, Bevilacqua, Orlando.
A disposizione: Magro, De Simone, Basso, Ciccone, Pellegrino, La Porta.
Allenatore: Fedele Limone (squalificato Delio Rossi).
Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli.
Assistenti: Luca Chiavaroli (Pescara) e Carmine De Vito (Napoli).
Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro).
Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina).
Reti: 7° p.t. Cicerelli (CT) su rigore; 20° p.t. Donnarumma (CT); 32° p.t. Ierardi (CT); 39° p.t. Forte (CT) su rigore; 25°s.t. D’Ausilio (CT); 35°s.t. Lunetta (CT).
note: Pubblico delle grandi occasioni per il debutto in campionato del Catania nel campionato di serie C 2025/2026. Sugli spalti anche il presidente rossazzurro, Ros Pelligra.
Indisponibili: Di Tacchio, Forti, Frisenna, Luperini, Rolfini (CT).
Squalificati: Quaini, Martic (CT); Tascone, Delio Rossi (FG).
Ammoniti: Staver (FG); Garofalo (FG); Felicioli (FG); Castaldi (FG).
Cronaca
Primo tempo (3-0)
4° conclusione di Forte sul quale si inserisce Casasola: Borbei respinge;
6° rigore per il Catania: Casasola lancia Jimenez che viene messo giù da Borbei.
7° dagli 11 metri Cicerelli spiazza il portiere ospite: 1-0 !
12° deviazione ravvicinata di Aloi… ma era in fuorigioco;
13° Corbari ci prova dal limite: alto;
15° Foggia pericoloso: sul corto retropassaggio di Donnarumma… Dini salva in uscita respingendo il tiro di Winkelmann;
20° raddoppio del Catania: Cicerelli smista a destra per Casasola sul cui cross Donnarumma devia di testa alle spalle di Borbei: 2-0 !
25° Foggia vicino al gol: sul cross di Garofalo… deviazione al volo di Bevilacqua che si perde di poco a lato con Dini fuori causa;
31° tiro-cross di Casasola che Borbei alza in angolo con difficoltà;
32° terzo gol del Catania: sul cross dalla bandierina di Cicerelli… Ierardi spedisce il pallone in rete con un perentorio colpo di testa: 3-0 !
35° Forte atterrato in piena area ospite da Staver: rigore per il Catania!
La panchina foggiana chiede la revisione ma l’arbitro Mirabella conferma la sua decisione.
39° dal dischetto… Forte spiazza Borbei: 4-0 !
44°Panico tira alto dal limite… dopo che Ierardi aveva respinto la conclusione Orlando;
45° concessi 3 minuti di recupero;
48° il primo tempo si chiude sul 4-0 per il Catania.
Secondo tempo (6-0)
1° nel Catania, Pieraccini prende il posto di Ierardi;
1° nel Foggia, Agnelli lascia il posto a Pazienza;
13° girata di Garofalo che non inquadra lo specchio della porta;
17° Staver salva quasi sulla linea sul colpo di testa, a botta sicura, di Di Gennaro servito da Cicerelli;
18° Catania vicino al quinto gol: rapido scambio tra Cicerelli e Forte col pallone che sibila di poco a lato;
21° nel Catania, Lunetta e D’Ausilio subentrano a Forte e Jimenez;
21° nel Foggia, Bignami rileva Buttaro;
23° sul cross dalla bandierina di Cicerelli… colpo di testa di Casasola respinto a fatica da Borbei;
24° il portiere ospite respinge la conclusione centrale di Lunetta (servito da D’Ausilio) e poi Aloi tira fuori;
25° cinquina rossazzurra: D’Ausilio riconquista palla a centrocampo e calcia imparabilmente in porta appena dentro l’area: 5-0 !
27° nel Catania, ovazione per Cicerelli che lascia il posto a Stoppa;
34° nel Catania, Raimo subentra a Donnarumma;
35° sesto gol del Catania: D’Ausilio serve Raimo che si esibisce in una rovesciata volante non trattenuta da Borbei… con tapin vincente di Lunetta; 6-0 !
38° nel Foggia, Felicioli lascia il posto a Castaldi;
45° concessi 3 minuti di recupero;
48° buona la prima. Vittoria schiacciante dei rossazzurri. Che sia di buon auspicio?