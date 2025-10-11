Catania forza 3: rotonda e convincente vittoria a Giugliano

CATANIA – Vittoria rotonda e convincente del Catania che sbanca Giugliano con un perentorio 3-0. Rossazzurri padroni del campo che mettono subito le cose in chiaro, consolidando poi il successo nella ripresa.
Unico neo l’ennesimo infortunio occorso a Cicerelli, costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora.
L’avvio
La formazione di Toscano inizia subito forte… sbloccando il risultato con il solito Lunetta che firma la sua sesta prodezza stagionale con una pregevole conclusione a giro che supera Russo. Appena un minuto dopo i rossazzurri potrebbero raddoppiare ma l’estremo difensore campano si salva sul tiro ravvicinato di Forte. Ma il centravanti si riscatta prima dell’intervallo, raccogliendo l’assist di Donnarumma e battendo imparabilmente il portiere del Giugliano.
Nel mezzo un’altra ghiotta occasione sul cross di Cicerelli deviato da un difensore sulla parte superiore della traversa. Il fantasista numero 10, però, s’infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Stoppa. La formazione di casa si rende pericolosa solo in una circostanza quando Dini si salva sulla conclusione di Esposito sfuggito a Celli.
La ripresa
Nella ripresa il Giugliano inserisce forze fresche dalla panchina e crea un grosso pericolo per la porta di Dini quando De Rosa manda la sfera di cuoio a sbattere sulla parte bassa del palo. Anche l’allenatore etneo attinge, quindi, dalla panchina ed il Catania torna a rendersi pericoloso con Di Gennaro che colpisce il palo sullo spiovente dalla bandierina. E soprattutto con l’esuberante Stoppa che non riesce a segnare ma propizia la terza rete di giornata quando la sua conclusione a giro s’infrange contro il palo… prima del tapin di Jimenez che chiude definitivamente i conti.
Poi l’arbitro nega un penalty a Stoppa e Raimo colpisce un altro palo… esterno. Tre punti sonanti per i rossazzurri che si portano adesso ad una sola lunghezza dalla vetta… in attesa del match che la Salernitana capolista giocherà domani, all’ora di pranzo, sul campo del Monopoli.
Tabellino
GIUGLIANO – CATANIA 0-3
GIUGLIANO (4-3-3) – Russo, Milan, Del Fabbro, Caldore, Vaglica, Prezioso, De Rosa (k) (dal 28°s.t. Njambe) , Zammarini (dal 1°s.t. Peluso), Esposito (dal 1°s.t. Balde), Nepi, D’Agostino (dal 1°s.t. Borello).
A disposizione: Bolletta, Prado, D’Avino, Laezza, Minei, Forciniti, Lops.
Allenatore: Mirko Cudini.
CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini (dal 13°s.t. Corbari), Di Tacchio (k), Donnarumma (dal 28°s.t. Raimo), Lunetta (dal 28°s.t. Jimenez), Cicerelli (dal 33°p.t. Stoppa), Forte (dal 13°s.t. Caturano).
A disposizione: Bethers, Allegretto, Pieraccini, Aloi, D’Ausilio, Rolfini.
Allenatore: Mimmo Toscano.
Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.
Assistenti: Roberto Meraviglia (Pistoia) e Giacomo Bianchi (Pistoia).
Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola).
FVS: Domenico Russo (Torre Annunziata).
Reti: 4°p.t. Lunetta (CT); 37°p.t. Forte (CT); 44°s.t. Jimenez (CT).
Note: presente sugli spalti una nutrita rappresentanza di tifosi rossazzurri assiepati nel settore “ospiti” – tribuna Est.
Indisponibili: Martic (CT); La Vardera, Scaravilli, Romano (GIU).
Ammoniti:Di Tacchio (CT); Corbari (CT).
Cronaca
Primo tempo
4° Catania subito in vantaggio: Lunetta, con una conclusione a giro dal limite dell’area, sblocca il risultato: 0-1 !
6° Forte scappa via centralmente e … sulla sua conclusione a botta sicura… Russo evita il raddoppio rossazzurro!
11° conclusione alta di De Rosa;
17° Russo smanaccia fuori il tiro su punizione dalla distanza di Cicerelli;
19° cross corto di Cicerelli che si adagia sulla parte alta della traversa dopo una deviazione che impedisce a Lunetta di deviare in porta!
22° cooling break;
26° Esposito ruba palla a Celli e tira a botta sicura: Dini salva con la mano di richiamo!
27° Lunetta recupera palla in scivolata ma poi non riesce a calciare;
31° Cicerelli s’infortuna: al suo posto subentra Stoppa;
37° raddoppio del Catania: sul lungo lancio di Donnarumma… Forte aggancia appena dentro l’area avversaria e batte Russo. 0-2 !
45° concessi 3 minuti di recupero;
47° Celli lancia Lunetta che… in posizione dubbia… calcia alto!
48° le squadre vanno al riposo col Catania in doppio vantaggio.
Secondo tempo
1° triplo cambio nel Giugliano, Borello, Balde e Peluso subentrano a D’Agostino, Esposito e l’infortunato Zammarini;
4° colpo di testa di Casasola: alto;
11° Stoppa conquista una punizione dal limite ma poi la calcia alta;
13° nel Catania, Caturano e Corbari sostituiscono Forte e Quaini;
14° palo colpito da Giugliano sulla conclusione improvvisa di De Rosa da centro area!
24° cooling break
27° sul lungo spiovente dalla bandierina… Di Gennaro, in maniera scomposta, manda il pallone sul palo !
28° nel Catania, Lunetta e Donnarumma lasciano il posto a Jimenez e Raimo;
28° nel Giugliano, Njambe prende il posto di De Rosa;
29° Celli respinge la conclusione di Nepi;
35° Stoppa atterrato in area da un pestone di Prezioso. L’arbitro chiamato alla revisione video dalla panchina rossazzurra. Il direttore di gara, incredibilmente, non assegna il penalty al Catania!
39° Stoppa tira alto da buona posizione;
43° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Di Gennaro… alto;
44° tris del Catania: gran tiro di Stoppa che sbatte sul palo. Jimenez è pronto al tapin vincente: 0-3 !
45° concessi 5 minuti di recupero;
46° Raimo colpisce il palo esterno;
49° Dini blocca a terra il colpo di testa di Nepi;
50° Il Catania vince 3-0 !
[Foto Catania Fc]