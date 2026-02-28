Il percorso congressuale è iniziato a metà dicembre

CATANIA – “Centralità della persona e valorizzazione delle funzioni pubbliche. Il nostro impegno nel territorio Catanese”. Questo il titolo del primo congresso della Uil Funzione Pubblica di Catania che si svolgerà il prossimo 6 marzo a partire dalle 11.30. All’hotel Nettuno di viale Ruggero Di Lauria, 121 a Catania.

Al congresso parteciperanno Rita Longobardi, Segretaria Generale Nazionale Uil Fpl. Ciro Chietti, Segretario Nazionale della Uil Fpl con delega alla sanità privata. I Segretari Generali Regionali della Uil Fpl Totò Sampino e Uil PA Alfonso Farruggia. Enza Meli, Segretaria Generale Uil Catania.

Uil, il congresso del 6 marzo

“La UIL FP nasce da un processo di unificazione tra la Uil Federazione dei Poteri Locali (UIL FPL) e Uil Pubblica Amministrazione (UIL PA) e metterà insieme donne e uomini che, seppur di comparti diversi, contribuiranno a rendere la nuova Federazione più forte numericamente e più ricca di intelligenze, capacità e competenze”.

Il percorso congressuale è iniziato a metà dicembre e ha coinvolto tutto il territorio provinciale di Catania grazie al costante impegno dei Segretari Generali Provinciali della Uil Fpl Mario Conti e della Uil Pa Armando Algozzino.

E proprio il congresso del 6 marzo sarà l’occasione per spiegare agli iscritti ma anche alla società civile il ruolo della nuova organizzazione.