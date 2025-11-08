Necessario l'intervento del 118

CATANIA – Momenti di tensione ieri nel quartiere Picanello. Due uomini sono stati sorpresi subito dopo aver tentato di rubare una macchinetta cambia monete in una sala bingo.

A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno notato movimenti sospetti all’interno del locale e hanno chiamato la polizia. Sul posto, la squadra volanti ha intercettato i due ladri, uno con passamontagna e l’altro con cappuccio.

Alla vista degli agenti, i due hanno cercato di scappare in direzioni separate. Il 43enne ha però accusato un malore ed è caduto a terra. È intervenuto il 118, che lo ha soccorso e trasferito in ospedale. L’uomo è stato denunciato.

Il complice, 42 anni, è stato bloccato e arrestato per tentato furto aggravato. Entrambi sono stati denunciati anche per ricettazione: l’auto con cui erano arrivati, parcheggiata davanti alla sala bingo con motore acceso, mostrava segni di manomissione e risultava intestata a una persona deceduta. Il veicolo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.