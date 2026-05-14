I controlli di polizia e vigili urbani

CATANIA – Oltre cento motociclisti sono stati multati a Catania per guida senza casco. E’ il bilancio di una mirata attività di controllo della polizia di Stato e dei vigili urbani eseguita nel centro storico, nelle zone periferiche e nel lungomare della città. I controlli sono stati eseguiti dai poliziotti della squadra Volanti e moto-volanti della Questura in sinergia con il servizio Viabilità della polizia locale.

Tutte le persone sanzionate hanno subito il sequestro amministrativo della moto. Alcuni motociclisti alla vista dei posti di blocco hanno cambiato direzione di marcia, tentando la fuga, ma sono stati raggiunti e sanzionati. Fantasiose le scuse fornite alla polizia per giustificare la violazione: c’è stato chi ha sostenuto di avere dimenticato il casco al bar dopo aver consumato un caffè e chi di non averlo indossato per via di una forma di allergia dovuta alla stagione primaverile.

Un motociclista ha minacciato i poliziotti ed è stato condotto in Questura e poi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato ulteriormente sanzionato perché guidava uno scooter già sottoposto a fermo amministrativo senza patente e privo di copertura assicurativa e revisione.