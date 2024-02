Catania, ha un pugnale nel bagaglio: denunciata in aeroporto

"Era un regalo per mio figlio"

CATANIA – Una donna polacca è stata denunciata dalla polizia in servizio nell’aeroporto di Catania perché nel bagaglio da stiva che aveva consegnato al banco del check – in aveva un pugnale di grosse dimensioni. L’oggetto è stato individuato dal personale preposto al controllo radiogeno. La donna deve rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La polizia ha così identificato la proprietaria, che ne ha giustificato il possesso dicendo di averlo acquistato per regalarlo al proprio figlio. Il pugnale è stato immediatamente sequestrato.