Il make up è servito: nuovo format in casa Cherie

Una cena speciale con make up edibile da Maison Cherie per svelare la nuova comunicazione multicanale di Orazio Tomarchio

Una sartoria del make up su misura, un luogo di ispirazione e condivisione. La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio apre le porte alla stampa nazionale per raccontare la nuova comunicazione multicanale dove la relazione è al centro dell’identità aziendale.

Nuovo sito, nuove pagine social e un nuovo format dedicato alla community delle Cherie Addicted con esperienze multisensoriali personalizzate nel mondo del beauty. Domenica 31 luglio 2022 alle 19:00, presso La Truccheria Cherie di via Vittorio Emanuele Orlando 35 a Catania, la presentazione ufficiale del progetto ideato dal make up artist internazionale Orazio Tomarchio: «Vogliamo condividere i nostri valori e le nostre idee. Abbiamo ideato un nuovo format inclusivo e sostenibile con la creazione di esperienze uniche e personalizzate per le nostre ospiti. Abbiamo deciso di ottimizzare l’esperienza di acquisto integrandola tra canali fisici e digitali mettendo in programma tanti appuntamenti e workshop di settore dedicati al mondo del beauty.

Vogliamo coltivare la bellezza e dialogare con la nostra community rimanendo un punto di riferimento importante per i professionisti del settore con Academy».

La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio diventa luogo di incontro e condivisione, salotto social, spazio di dialogo e confronto nel mondo della bellezza dove discutere di idee, tendenze e ispirazioni da seguire.

Una bellezza sostenibile impegnata a preservare l’ambiente e a sostenere le persone. L’evento sarà un’occasione per raccontare la linea di Cherie Maquillage realizzata con elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Naturali, versatili e riciclabili all’infinito, i cosmetici creati da Orazio Tomarchio sono ricaricabili. Ogni materiale viene accuratamente selezionato minimizzando gli sprechi. Erogatori semplici e di precisione, contenitori in vetro, cialde sostituibili e refill rappresentano la soluzione per limitare l’impatto ambientale. Dopo la presentazione del nuovo progetto aziendale Orazio Tomarchio aprirà le porte di Maison Cherie, la sua amata dimora nel centro storico della città all’interno dell’elegante palazzo in stile ottocentesco ornata per l’occasione dalle Flower Designers Roberta e Vittoria Alfino di Fiorelli Wedding. Una cena intima e speciale dedicata alla stampa di settore curata nei minimi dettagli dalla Chef Alessandra Ragusa che regalerà agli ospiti una raffinata esperienza sensoriale dove protagonisti saranno i profumi, le essenze e i prodotti di mare e terra siciliana con un finish di make-up edibile firmato Cherie.

Ad accompagnare questo percorso i pregiati vini di Cantine Fina con una degustazione condotta da Federica Fina responsabile del marketing e dell’enoturismo della nota cantina siciliana. Si scrive una nuova pagina in casa Cherie per raccontare l’essenza della propria identità dove al centro di tutto c’è la relazione umana e sociale.

La Truccheria Cherie

Via Vittorio Emanuele Orlando 35- Catania- tel 095/447762

www.oraziotomarchio.it

IG

https://www.instagram.com/latruccheriacherie/

Fb

https://www.facebook.com/latruccheriacherie/