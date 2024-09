Catania, il sindaco Trantino riceve una nonnina centenaria

Per lei 'un momento di forte emozione'

CATANIA – Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha ricevuto in municipio una nonnina che oggi compie cento anni, Carolina Pletto, accompagnata dalle tre figlie, dal genero Fabrizio e dai nipoti Valentina e Andrea con Clarissa.

Il primo cittadino ha voluto rivolgerle un caloroso augurio nel giorno dell’importante traguardo, raggiunto dalla donna in buona salute e mantenendo un forte attacco nei confronti della propria città malgrado il trasferimento da diversi anni a Roma, dove vivono le figlie Giusy, Annamaria e Carmela con i generi Giancarlo, Maurizio e Fabrizio.

Per l’anziana la calorosa accoglienza da parte del sindaco nel palazzo di Città è stato “un momento di grande emozione, oltre che un onore”.

Trantino ha ascoltato con partecipazione il racconto di alcuni momenti di una vita spesa per la famiglia, del legame con l’Amministrazione comunale – per via del papà vigile urbano – del modo brioso di tenere in allenamento la memoria con le canzoni della tradizione catanese e i cruciverba.

La nostra eterna ragazza, nel ricordo di una comune emozione” è la dedica che il sindaco ha ‘inciso’ nel gagliardetto del Comune donato alla donna al termine della visita.