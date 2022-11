Catania, “Il top è prevenzione”: iniziativa per la prevenzione del tumore al seno

Domenica 4 dicembre, da Decathlon, il banchetto informativo.

1' DI LETTURA

CATANIA. Domenica prossima, 4 Dicembre 2022, Decathlon Catania, IOM e l’associazione Ricominciamo da Isabella presentano “Il top è prevenzione”, un desk informativo pensato per promuovere la cultura della prevenzione nel campo delle patologie della mammella.

All’evento, che si svolgerà davanti al Decathlon store di Catania in via del Gelso Bianco (centro commerciale Porte di Catania), sarà presente la dottoressa Angela Strazzanti, Chirurgo Senologo della Breast Unit dello IOM (Istituto Oncologico del Mediterraneo).

“Il ‘top della prevenzione’ l’abbiamo raggiunto facendo incontrare una struttura come l’Istituto Oncologico del Mediterraneo, capace di mettere in atto tutte le professionalità e le tecnologie diagnostiche più aggiornate, con una azienda come Decathlon, che ha come target il benessere fisico e mentale delle donne sportive che la frequentano”, ha commentato Angela Strazzanti.