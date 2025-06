Catania, il voto per il Rettore: niente quorum. Avanti Foti, poi Veroux

Seguono Nicotra e Baglio. Il resoconto dello scrutinio

CATANIA – L’asticella del quorum era fissata a 860 preferenze. Prevedibile ma non affatto scontato che al primo turno non lo si raggiungesse. Ed alla fine, si è concluso con un nulla di fatto lo scrutinio del primo turno per le elezioni a Magnifico Rettore di Catania. Il dato che emerge dalle urne (chiuse ieri alle ore 19) cristallizza il risultato fissando una sorta di griglia di partenza in vista del secondo turno di voto in programma dopodomani, giovedì. Chiaro che si riazzera tutto.

Il voto per il Rettore: niente quorum

Questo l’esito dello scrutinio del primo turno: Enrico Foti: 598 voti. Pierfrancesco Veroux: 508 voti. Ida Angela Nicotra: 274 voti. Salvatore Baglio: 129 voti.

Schede bianche: 13. Schede nulle: 45

Importante il numero dei votanti. Sono stati 1332 tra docenti e studenti. Per un affluenza che si è attestata al 91,99%. Sul fronte del personale TA, i componenti che hanno votato sono stati 904, per un’affluenza del 78,80%.

Il secondo turno

In vista del secondo turno potrebbero scattare alleanze o eventuali ritiri. Come restare tutto così com’è: con i quattro candidati intenti a raggiungere il quorum necessario per centrare la vittoria. Secondo round – quello appunto di giovedì 26 giugno – che richiamerà al voto 1355 docenti, 1146 dipendenti del personale tecnico-amministrativo (il cui voto ponderato verrà considerato equivalente a 271 voti) e 93 studenti e studentesse, eletti in Senato accademico, Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali.

Quorum che rimanere lo stesso anche per il secondo e per l’eventuale terzo turno – quello fissato al 30 giugno 2025 -. Semplice ballottaggio a due a quello (eventuale) del 3 luglio).