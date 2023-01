Illegalità diffusa, controlli in Corso Italia e via Umberto

L'operazione dei Carabinieri anche in piazza Verga e nella zona di Villa Pacini: posti di blocco e verifiche su esercizi commerciali

CATANIA – Illegalità diffusa e rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi commerciali: i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Anti Sofisticazione di Catania sono stati impegnati nella mattinata in controlli nel centro storico di Catania.

Le vie interessate

Le attività in argomento hanno interessato il centro storico ed in particolare in Piazza G. Verga, in via Umberto, Corso Italia e la zona della Villa Pacini dove sono stati predisposti diversi posti di controllo, volti alla ricerca di armi e droga, ottenendo riscontro al termine dell’ispezione effettuata su un veicolo.

I controlli

Al riguardo, i militari hanno fermato una Fiat Punto in transito, in via Dottor Consoli, a bordo della quale hanno identificato un 37enne ed un 60enne, entrambi catanesi e già noti alle Forze dell’Ordine. I due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso poiché, nel cofano dell’autovettura, trasportavano una centralina per auto alterata utilizzata per la realizzazione di furti di autoveicoli e, quindi, sottoposta a sequestro dai Carabinieri.

Il sequestro

I Carabinieri, al termine dei controlli effettuati presso una rivendita di prodotti ortofrutticoli in via Belfiore hanno sanzionato amministrativamente il titolare, un 45enne catanese, per un importo complessivo di 3.000 euro. I Carabinieri, in particolare, all’interno dei locali dell’attività hanno trovato e sottoposto a sequestro circa 400 kg di frutta e verdura privi di tracciabilità. Da ulteriori accertamenti è emerso che l’attività imprenditoriale era condotta in carenza delle previste autorizzazioni e, pertanto, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo il locale per il quale è stata disposta anche la temporanea chiusura.

I lavoratori in nero

Analoghi controlli sono stati effettuati, nella zona della villa Pacini, presso un rivenditore di prodotti ortofrutticoli il cui titolare, una 29enne catanese, è stata sanzionata per un importo di 1.000 euro per aver ampliato i locali dell’attività senza le previste autorizzazioni. Nella circostanza è stata riscontrata la presenza in negozio di 4 lavoratori “in nero”, per cui è stato avviato il procedimento per l’irrogazione ella sanzione amministrativa e per la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Le altre verifiche

Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno identificato una novantina di persone, sottoposto a verifica una quarantina di veicoli ed accertato violazioni al codice della strada, commesse da una decina di automobilisti, con conseguente elevazione di sanzionati amministrative per un importo totale di quasi 9.000 euro.