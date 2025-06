Catania, incendio nei pressi della caserma Sommaruga

L'appello del presidente del III Municipio

CATANIA – Il caldo di questi giorni sta provocando incendi in tutta la città. Stamattina un rogo si è sviluppato in via Ala nei pressi della caserma Sommaruga, a pochi passi da una scuola e da una chiesa.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Da qui la richiesta del presidente del III municipio Maria Spampinato e del già consigliere comunale Salvo Spadaro che chiedono un’opera di prevenzione e bonifica dei terreni in cui basta una piccola scintilla per scatenare un rogo di vaste proporzioni.

“Dalla periferia alle zone centrali di Catania nessun quartiere del capoluogo etneo è esente da rischi – dichiarano – Occorre quindi intervenire ora per evitare che la sede dei vigili del fuoco di via Beccaria sia sommersa da continue segnalazioni di roghi in tutta la città”.