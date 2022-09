Incendio in zona aeroporto: “Contattate le compagnie”

IN AGGIORNAMENTO.

CATANIA – Fuoco in zona aeroporto, la nota della società che gestisce l’aerostazione: “L’incendio che sta interessando le aree ad ovest della pista sta determinando gravi disagi alle operazioni di volo programmate. Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sul proprio volo”. Al lavoro i vigili del fuoco.