Paternò, ciclista cade e batte la testa: intervento dell’elisoccorso

Le sue condizioni sono gravi.

PATERNO’ – Una passeggiata in bici si è trasformata in una domenica maledetta. Grave incidente questa mattina intorno alle 10 a Paternò, in contrada Jannarello. Un ciclista per un problema a una delle ruote del mezzo – forse si è bucata – è caduto sbattendo la testa in modo violento. Gli amici, che erano con lui hanno sentito una sorta di “botto” e hanno visto l’uomo a terra privo di sensi, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Viste le condizioni del ferito è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Lo sportivo è stato trasportato al Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato in prognosi riservata. La caduta ha causato un politrauma e trauma cranico, è stato necessario portarlo in sala operatoria. Sul luogo del sinistro autonomo i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.