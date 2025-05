L'intervento dei Vigili del fuoco

CATANIA – La squadra del Distaccamento Sud del Comando dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto tra un furgone ed un camion sulla tangenziale di Catania. In prossimità dello svincolo per San Giorgio, in direzione Messina.

Il conducente del furgone è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Marco.