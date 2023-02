Incidente autonomo in tangenziale, auto finisce nell’aiuola

Nonostante il veicolo sia andato quasi totalmente distrutto, il conducente per fortuna non ha riportato ferite.

CATANIA – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 7, sulla tangenziale di Catania, all’altezza dell’uscita per San Giovanni Galermo, sulla carreggiata che procede in direzione Misterbianco. Il conducente di una Toyota di colore scuro ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito all’interno dell’aiuola che delimita la corsia dello svincolo.

La macchina è quasi completamente distrutta ma l’automobilista, per fortuna, non ha riportato ferite e non è stato necessario condurlo in ospedale. Il traffico non ha subito rallentamenti, tranne quelli fisiologici dovuti al persistere del maltempo per cui in Sicilia orientale è stata diramata l’allerta meteo di colore rosso.