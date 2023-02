Catania, allerta meteo rossa: scuole chiuse ECCO DOVE

IN AGGIORNAMENTO.

CATANIA. L’allerta meteo di colore rosso diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di domani, nei settori orientali dalla regione Sicilia ed in primis in provincia di Catania, vede diversi sindaci predisporre in via del tutto precauzionale la chiusura delle scuole.

Ecco dove

CATANIA: A seguito dell’avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato dalla protezione civile regionale, con livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia orientale, il Commissario Straordinario Piero Mattei ha disposto per giovedì 9 febbraio 2023 la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici e cimiteri.

L’Amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti da casa solo in casi strettamente necessari, di tenere la massima prudenza alla guida dei veicoli e di stare lontani dai corsi d’acqua.

UNIVERSITA’. A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso diramata questo pomeriggio dalla Protezione civile, nella giornata di domani, GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO, sono sospese – a titolo precauzionale – tutte le attività didattiche, scientifiche e culturali previste nelle sedi universitarie (dipartimenti, Scuola Superiore di Catania e Strutture didattiche speciali delle sedi di Ragusa e Siracusa, aree dell’Amministrazione centrale).

MISTERBIANCO. Scuole chiuse ma anche annullamento e rinvio della conferenza stampa legata alla presentazione del Carnevale.

L’ELENCO DEGLI ALTRI COMUNI. SCUOLE CHIUSE ANCHE A:

Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Gravina di Catania, Mascalucia, Mineo, Misterbianco, Paternò, Pedara, Ragalna, Sant’Agata li Battiati.