Maltempo, vento e alberi tracimati: aeroporto, possibili ritardi

Disagi anche lungo la Statale 92 dove sarebbero caduti alcuni pali dell'illuminazione.

CATANIA. A destare maggiore preoccupazione, al momento, sono le forti raffiche di vento. In quella che è la giornata che ha fatto segnare l’Allerta meteo di colore Rosso (la massima) da parte del Dipartimento regionale di Protezione civile e che ha portato i sindaci dei Comuni della provincia di Catania a chiudere – almeno per oggi, giovedì – in via precauzionale tutte le scuole di ordine e grado, si segnalano nella prima parte della mattinata alcuni interventi da parte dei Vigili del Fuoco.



Lungo Strada provinciale 92, arteria che porta fino alle pendici dell’Etna, sarebbero tracimati a terra alcuni pali dell’illuminazione tanto da costringere l’interruzione di uno specifico tratto di strada. In territorio di Biancavilla, si segnala la tracimazione di un paio d’alberi che avevano parzialmente ostruito il passaggio lungo le strade interessate.

La Sac (Società che gestisce lo scalo di Catania) attraverso i suoi canali social, avverte sulla possibilità che alcuni possano esservi “possibili ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza da Catania”. C’è la possibilità di monitorare la situazione collegandosi all’apposito sito di riferimento.