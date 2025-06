Catania, incidenti e feriti tra la Tangenziale e la Statale 121

Intervento dell'elisoccorso tra Misterbianco e San Giovanni Galermo

CATANIA – Due distinti incidenti stradali, questa mattina, accaduti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Fra la Tangenziale di Catania e la Strada Statale 121 (in territorio di Belpasso), il bilancio parla di due persone ferite.

Incidente in Tangenziale

Il primo sinistro è avvenuto, come detto sulla Tangenziale, tra San Giovanni Galermo e Misterbianco. Coinvolte diverse auto e una moto. A rimanere ferito, il centauro. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con l’elisoccorso che è atterrato nella zona dell’incidente.

Traffico in tilt, con lunghe code, si sono registrate in entrambe le direzioni.

Incidente sulla Statale

L’altro incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 121, non distante dal centro commerciale Etnapolis, in direzione Catania. Due i mezzi coinvolti. Una cisterna per il trasporto di carburanti ed un’auto. Quest’ultima, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo con le ruote in aria.

Il conducente della macchina è rimasto ferito. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Servizio 118 con il personale sanitario che si è subito preso cura del malcapitato. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, per mettere in sicurezza i mezzi, e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò per i rilievi. Una lunghissima fila si è formata in direzione Catania.