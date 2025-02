A Catania si è insediata la nuova giunta dell’Anm

Il Gip Grasso è il presidente

CATANIA – Si è insediata la nuova giunta esecutiva sezionale dell’Associazione nazionale magistrati di Catania, dopo le elezioni che si sono tenute dal 26 al 28 gennaio scorsi.

La nuova giunta

Questa la nuova composizione: Ottavio Grasso, giudice per le indagini preliminari come presidente; Federica Porcelli, giudice del lavoro come segretaria; Cristina Scalia, giudice della seconda sezione penale del Tribunale come tesoriera.

Componenti sono: i sostituti procuratori di Catania, Magda Guarnaccia e Alessandra Russo, e di Siracusa, Stefano Priolo, e il giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Catania Alessandro Laurin.

La Giunta nel rendere nota la propria composizione “saluta tutti gli attori istituzionali e gli organi di stampa” auspicando “una fruttuosa e comune collaborazione di sicuro reciproco scambio intellettivo, professionale e umano”.