Cerca di sfuggire a un posto di blocco, denunciato un pregiudicato 70enne

L'uomo ha cercato di fare perdere le sue tracce

CATANIA – Non si è fermato all’alt della polizia e ha cercato di fuggire: un pregiudicato di 70 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazioni del codice della strada. La sua auto di grossa cilindrata è stata sequestrata.

L’inseguimento è iniziato, si apprende da una nota della Questura, in via Cristoforo Colombo. L’uomo non si è fermato a un posto di controllo di una volante e ha cercato di fare perdere le proprie tracce per le vie del centro, ma è stato bloccato dopo un inseguimento in via Officina Ferroviaria.

L’uomo, comunica ancora la Questura, vanta diversi precedenti, anche per associazione per delinquere di stampo mafioso. Per quanto accaduto è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e diverse contestazioni per la violazione delle norme del Codice della Strada, mentre l’auto, priva di assicurazione, è stata sequestrata.