Catania, investito in moto da un pirata della strada: sarà risarcito

Lo ha deciso la V sezione civile del Tribunale

CATANIA – Alla guida del suo motorino, fu investito da un pirata della strada lungo la statale 192-288. Cadde e finì in ospedale in gravi condizioni. Adesso il Tribunale di Catania ha disposto un risarcimento danni per un motociclista catanese, che subì gravi danni fisici e un’invalidità riconosciuta pari al 17 per cento. A pagare sarà il fondo di garanzia.

La quinta sezione civile del Tribunale catanese, presieduta dal giudice Giorgio Marino, ha ordinato un risarcimento complessivo di 62.442 euro all’uomo, che sarà pagato dal fondo per le vittime della strada. Si chiude così un procedimento civile iniziato da tempo.

L’onere della prova

Nel corso del giudizio, la vittima ha dovuto dimostrare, grazie a dei testimoni, che l’automobilista che l’aveva investito e fatto cadere poi era scappato. E che non è mai stato individuato da nessuno. Fortunatamente il ferito fu trasportato in ospedale.

Gli riscontrarono traumi spari, fratture al pavimento orbitario, alle ossa del naso, all’epifisi prossimale e al collo omerale della spalla. Dovette stare fermo lungamente e subì anche un invalidità permanente. E scrive giudice che la “prova della riconducibilità del sinistro a vettura ignota è stata ampiamente raggiunta nel presente giudizio”.

La perizia

Nel corso della causa, è stata anche effettuata una perizia ctu, che ha portato a un’indicazione precisa dei danni fisici riportati. Da qui il risarcimento, che tiene conto complessivamente del danno biologico, del danno morale e del danno alla salute da invalidità permanente.