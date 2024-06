Catania, la figlia tossicodipendente terrorizza i genitori: arrestata

E' balzata fuori dal cofano della macchina

CATANIA – Una coppia di anziani perseguitata dalla figlia. Lei a 32 anni sarebbe sempre in cerca di soldi per la droga. E da tempo sarebbe diventata l’incubo per i genitori, a cui estorcerebbe di continuo piccole somme di denaro. Adesso è stata arrestata per maltrattamenti ed estorsione.

L’ultimo episodio poi sembra la trama di un thriller. Lei si è nascosta nel cofano della macchina. E quando mamma e papà sono saliti per andare dai carabinieri a denunciarla, è sbucata fuori minacciandoli e terrorizzandoli ancora.

L’arresto

Secondo i carabinieri, andrebbe così da due anni. Ora l’hanno arrestata i militari della Stazione di Nesima, che l’hanno condotta ai domiciliari in una comunità. I genitori l’avevano denunciata da poco, ma già l’indomani lei era di nuovo a casa a chiedere soldi.

I militari sono giunti sul posto e lei è scappata. Ma quando i genitori sono saliti in macchina per andare in caserma lei è balzata fuori gridando: “Datemi le chiavi”.

L’inseguimento

Terrorizzati, hanno abbandonato l’auto e la madre ha provato a chiamare nuovamente il 112, ma è stata inseguita dalla figlia che, furibonda, ha cercato di aggredirla. Il padre, invece, per evitare di essere colpito, ha trovato riparo nell’auto. Ma la 32enne ha iniziato a tirare calci e pugni al veicolo, danneggiandolo, fino a quando, dopo pochi minuti, non sono intervenuti i Carabinieri.