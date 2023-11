Catania, la vernice gettata nella fontana: denunciati 10 attivisti

Nei loro confronti il Questore ha emesso foglio di via obbligatorio

CATANIA – Sono 10 gli attivisti di Ultima generazione denunciati per aver gettato vernice nella fontana dei malavoglia a Catania e aver metto in atto un blocco stradale. I reati ipotizzati per quanto avvenuto venerdì scorso, afferma la questura Catania, sono danneggiamento aggravato per alcuni, e per altri di violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Gli attivisti avevano realizzato una iniziativa di protesta,versando vernice di colore arancione all’interno della fntana e sventolando alcuni striscioni riportanti la frase “Fondo Riparazione”.

L’iniziativa ha avuto termine dopo circa mezz’ora, quando agenti di polizia hanno fermato ed identificato i manifestanti. Contestualmente, altri sette attivisti dello stesso movimento hanno attuato un blocco stradale nel vicino viale XX settembre, legandosi tra di loro con una catena di metallo e hanno esposto uno striscione contenente la frase “Fondo Riparazione”. Poco dopo, gli agenti hanno rimosso il blocco stradale e, anche in questo caso, hanno fermato ed identificato i manifestanti.

Sono state denunciate tre persone – una 24enne di Alcamo, una 29enne di Milano ed un 33enne di Vicenza – per il danneggiamento alla fontana altre 7 per il blocco stradale: una 27enne di Pavia, un 28enne di Reggio Emilia, un 20enne di Napoli, una 23enne ed una 21enne di Palermo, una 30enne di Torino e una 33enne di Milano.

Nei confronti di tutti e 10 i manifestanti, il questore di Catania ha emesso foglio di via obbligatorio con ordine di rientro nel comune di residenza e divieto di ritorno nel comune di Catania, per un periodo di un anno e mezzo per uno di loro, di due anni per 2, di tre anni per altri 4 e, infine, per quattro anni per 3 manifestanti.