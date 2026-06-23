Catania, lancia droga dalla finestra di casa: arrestato

L'operazione congiunta di carabinieri e polizia

CATANIA – Un 47enne, residente nel quartiere Librino a Catania, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti durante un’operazione congiunta condotta da carabinieri e polizia.

L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato di liberarsi della droga lanciandola da una finestra di casa, ma è stata recuperata dagli investigatori che complessivamente hanno sequestrato quasi 200 grammi di marijuana, 97 grammi di hashish, due pietre di crack per un peso complessivo di quasi 19 grammi e 2,35 grammi di cocaina.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.