 Lancia droga dalla finestra di casa, spacciatore arrestato a Catania
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Catania, lancia droga dalla finestra di casa: arrestato

carabinieri e polizia
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L'operazione congiunta di carabinieri e polizia
LIBRINO
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1 min di lettura

CATANIA – Un 47enne, residente nel quartiere Librino a Catania, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti durante un’operazione congiunta condotta da carabinieri e polizia.

L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato di liberarsi della droga lanciandola da una finestra di casa, ma è stata recuperata dagli investigatori che complessivamente hanno sequestrato quasi 200 grammi di marijuana, 97 grammi di hashish, due pietre di crack per un peso complessivo di quasi 19 grammi e 2,35 grammi di cocaina.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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