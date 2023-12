Catania, l’ultimo saluto a Santo Castiglione: “Un uomo umile”

Il cordoglio della politica siciliana

CATANIA – Una folla commossa per dire addio a Santo Castiglione, l’ex presidente dell’autorità portuale di Catania e dell’Azienda siciliana trasporti. Nei primi banchi della basilica cattedrale c’erano i vertici politici comunali, a partire dal sindaco Enrico Trantino, e i leader del Movimento per l’Autonomia, con in testa il leader Raffaele Lombardo e l’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro. In prima fila anche il vice governatore, Luca Sammartino, e l’amico di sempre Angelo Sicali, presidente dello Iacp di Catania.

“Una figura di grande importanza per la città, per il suo senso di abnegazione per le fasce della popolazione più umili” ha detto il parroco della cattedrale, monsignor Barbaro Scionti, che ha concelebrato assieme a don Alfio Spampinato. Parole che il figlio, nonché deputato Ars per gli Autonomisti, Giuseppe Castiglione, ha accolto tra le lacrime.

Una morte inaspettata, benché soffrisse da tempo di cuore. “Quando ho avuto gli stessi problemi – ha ricordato Giuseppe Lombardo, deputo Ars dell’Mpa – mi aveva consigliato di smettere di fumare, lui invece non ci è riuscito”. Un ricordo intimo carico di umanità. “Io venivo del paese, mentre lui era un vero catanese e il vero catanese è ironico, intraprendente, non si ferma mai, ma è anche orgoglioso e dignitoso” Raffaele Lombardo ricorda con affetto l’amico e il compagno d’amministrazione quando a reggere le giunta comunale c’era Umberto Scapagnini. “Allora bastava un gesto, uno sguardo, per capirci al volo”, ha aggiunto.

Nato e cresciuto nel Movimento sociale italiano, Castiglione si è avvicinato negli ultimi dieci anni alla colomba bianca autonomista. Raffaele Lombardo ci tiene però a chiarire che dietro l’intesa politica non c’è stato alcun cambio di paradigma culturale. “Ho lette delle ricostruzioni e non c’è niente di vero, perché in verità è sempre rimasto fedele alla sua causa e alla sua idea”.