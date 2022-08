Traffico intenso, chilometri di code sulla Catania – Messina

Il rientro del primo weekend da bollino nero: problemi soprattutto in direzione del capoluogo etneo

CATANIA – Traffico a passo d’uomo sulla A18 Catania – Messina, dove il rientro dal weekend sta causando lunghe code. I maggiori problemi soprattutto in direzione Catania.

In particolare, al momento si segnalano quattro chilometri di coda per traffico intenso tra i caselli di Acireale e quello di Barriera di Catania, in direzione Catania.

Code di due chilometri per traffico intenso sono segnalate anche sulla diramazione per Catania, tra lo svincolo di San Gregorio e l’allacciamento alla A18, in direzione Catania.