Catania, minaccia la madre per avere i soldi per la droga: arrestato

L'intervento della polizia

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 43enne catanese per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è accusato di avere minacciato la madre urlandole ‘ti spacco la testa’ perché si era rifiutato di dargli altri soldi per comprare la droga.

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Il 43enne all’arrivo degli agenti ha provato a sbarrare loro la porta per impedirne l’accesso e poi ha iniziato a spintonarli. Ma è stato bloccato e arrestato.

La Procura di Catania ha disposto per l’uomo il trasferimento nella casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.