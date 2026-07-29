 Minaccia la madre per avere i soldi per la droga: arrestato a Catania
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, minaccia la madre per avere i soldi per la droga: arrestato

polizia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
L'intervento della polizia
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 43enne catanese per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è accusato di avere minacciato la madre urlandole ‘ti spacco la testa’ perché si era rifiutato di dargli altri soldi per comprare la droga.

Leggi anche

Due catanesi con 1,2 chili di cocaina in auto: arrestati a Gela

Auto fuori strada nel Siracusano, morto il guidatore di 23 anni

Sant’Agata Militello, truffa con il Sismabonus: sequestrati 2,9 milioni

Il 43enne all’arrivo degli agenti ha provato a sbarrare loro la porta per impedirne l’accesso e poi ha iniziato a spintonarli. Ma è stato bloccato e arrestato.

La Procura di Catania ha disposto per l’uomo il trasferimento nella casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI