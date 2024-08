Catania, impennate in motocross sulla tangenziale: rintracciato e multato

Il giovane aveva diffuso sui social un video con le acrobazie

CATANIA – Ha impennato con una moto da cross senza targa sulla tangenziale di Catania, rprendendo tutto e postando il video sui social network: un giovane è stato rintracciato dai poliziotti del caommissariato di Nesima, che lo hanno multato per 1000 euro e hanno decurtato 9 punti dalla sua patente.

Il giovane, un 20enne di Gravina, è stato notato da un poliziotto del commissariato che mentre era fuori servizio ha percorso la tangenziale e lo ha riconosciuto. Il poliziotto si è qualificato e ha fermato il giovane per identificarlo, come si legge in un comunicato della questura di Catania.

La perquisizione

Nella giornata di sabato 3 luglio, quindi, i poliziotti del commissariato di Nesima sono andati a casa del giovane e hanno trovato la moto utilizzata nel video per compiere le acrobazie.

Gli agenti hanno accertato che sulla moto era stato montato un kit da motocross specifico per l’utilizzo in percorsi fuoristrada, che prevede l’applicazione di plastiche che alterano la conformazione originale della moto rendendola, tra le altre cose, priva di frecce e luci abbaglianti e anabbaglianti.

Gli agenti hanno contestato al giovane le infrazioni commesse, compresa l’alterazione delle caratteristiche della moto, applicando le sanzioni previste dal codice della strada per un totale di circa 1000 euro e 9 punti sulla patente di guida. La moto, invece, è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.