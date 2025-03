Presidi fissi e mobili e perlustrazioni dal centro alla periferia

CATANIA – Nuovo sabato di controlli, anche a Carnevale, da parte delle forze dell’ordine. Il tutto per garantire più sicurezza nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

Presenti pattuglie della polizia, unità di rinforzo del X reparto mobile, equipaggi della Guardia di finanza, dei carabinieri, della polizia locale e dell’Esercito Italiano, con il supporto della scientifica.

Le zone presidiate

Controlli in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea. In tutto sono state identificate 295 persone, di cui 68 con precedenti, e controllati 146 veicoli, tra auto e moto.

Pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro. E sono stati predisposti controlli per verificare il rispetto delle norme del Codice della strada.

I posteggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata prestata, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sanzionandone in via amministrativa 6, di questi 5 sono risultati pregiudicati catanesi, trovati tra piazza Borsellino, via Dusmet e via Teocrito, nei confronti dei quali si è proceduto anche al deferimento all’Autorità Giudiziaria per la violazione del divieto di stazionare proprio in quei luoghi.

Il sesto parcheggiatore abusivo è stato trovato in piazza San Placido e identificato per un bulgaro di 40 anni. Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei carabinieri, che ha impiegato equipaggi della compagnia di piazza Dante e del radiomobile.

Le pattuglie dinamiche

E’ stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo nel centro storico lungo le vie a maggiore affluenza, in particolare a piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

I militari sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

L’esito dei controlli

In totale sono state controllate 112 persone, tra le quali 2 individui sono stati denunciati in stato di libertà e 69 veicoli, di cui 6 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. I carabinieri hanno fermato un parcheggiatore abusivo catanese di 32 anni in Piazza Borsellino, mentre indicava ai conducenti gli stalli liberi, spostandosi velocemente da una vettura all’altra.

Sono stati elevate 24 contestazioni, per un importo complessivo di circa € 26.000,00 e la decurtazione di 71 punti patente. L’azione di contrasto, in particolare, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida.

I mezzi senza assicurazione

In particolare, nel corso dei posti di controllo, sono stati sequestrati per mancanza della copertura assicurativa quattro autovetture e uno scooter. Finiti infine nelle maglie delle verifiche dei militari dell’Arma anche un motociclista 55enne catanese che circolava a bordo di una potente moto senza il casco.

Uno straniero 32enne abitante in provincia è stato deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza”. In 3 casi, i conducenti risultavano comunque entro i limiti di legge; ulteriori 2 automobilisti sono stati invece sottoposti ai controlli antidroga con i “drug-test” in dotazione, che non hanno rilevato irregolarità.