Il Catania non demerita ma è fuori dai play off: l’Avellino vince 2-1

Irpini in semifinale per il miglior piazzamento in classifica

CATANIA – Delusione Catania! Sfuma a sette minuti dalla fine il sogno di conquistare la semifinale play-off al termine di una gara combattuta, decisa nel secondo tempo con la rimonta dell’Avellino: 2-1 per i padroni di casa il risultato finale. Primo tempo Primo tempo sontuoso quello disputato dal Catania, messo benissimo in campo da Michele Zeoli che imbriglia l’Avellino schierato con un modulo modificato rispetto al match d’andata. Ed al primo spunto offensivo… i rossazzurri sbloccano il risultato con il solito Cianci, abile a sfruttare alla perfezione il cross radente, dalla destra, di Ndoj schierato al posto del febbricitante Zammarini. Tempestiva la deviazione sottomisura di destro che manda il pallone alla spalle dell’estremo difensore avellinese. Poi Cicerelli ci prova dalla lunga distanza ma Ghidotti si fa trovare pronto alla deviazione in angolo. Il Catania tiene bene il campo, affidandosi soprattutto al gioco di rimessa mentre l’Avellino è piuttosto confusionario e manca alcune opportunità calciando il pallone alto con Patierno e Sgarbi. Ripresa Nella ripresa l’Avellino prende le redini del match, approfittando anche del calo fisico degli avversari. Al 6° matura il pareggio irpino dopo un’avventata smanacciata di Furlan che consegna a Liotti un pallone spedito poi all’incrocio dei pali. Ma i rossazzurri potrebbero nuovamente capovolgere le sorti della qualificazione quando Cianci vola via sul filo del fuorigioco ma poi cincischia al momento di concludere facendosi bloccare da Ghidotti. Le sostituzioni regalano maggiore spinta agli irpini che, col Catania sulla difensiva, trovano la rete decisiva nel finale quando D’Ausilio si ritrova il pallone in mezzo all’area (dopo un rimpallo) e non lascia scampo a Furlan. Inutile l’assalto finale dei rossazzurri che inghiottono amaro subendo l’eliminazione dai play-off. L’Avellino, invece, si qualifica per la semifinale dove affronterà la vincente tra Vicenza e Padova. Cala il sipario sulla stagione rossazzurra. Da domani bisognerà programmare con le giuste valutazioni e scelte azzeccate sin dall’inizio! Tabellino AVELLINO – CATANIA 2 – 1 AVELLINO – (4-3-1-2) Ghidotti, Cancelotti (dal 35°s.t. Ricciardi), Rigione, Frascatore, Liotti (dal 25°s.t. Russo), De Cristofaro (dal 35°s.t. Dall’Oglio), Armellino, D’Ausilio, Sgarbi (dal 40°s.t. Cionek), Patierno, Gori (dal 25°s.t. Marconi). A disposizione: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Llano, Palmiero, Rocca, Varela, Dall’Oglio, Pezzella. Allenatore: Michele Pazienza. CATANIA F.C. (3-5-2) – Furlan, Monaco, Quaini, Castellini (k), Bouah, Ndoj (dal 18°s.t. Kontek), Welbeck, Tello (dal 35°s.t. Sturaro), Cicerelli (dal 5°s.t. Celli), Cianci (dal 35°s.t. Costantino), Di Carmine (dal 18°s.t. Marsura). A disposizione: Bethers, Albertoni, Haveri, Rapisarda, Peralta, Chiarella, Chiricò. Allenatore: Michele Zeoli. Arbitro:Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti: Antonio D’Angelo (Perugia) e Stefano Franco (Padova). Quarto ufficiale: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. VAR: Antonio Di Martino (Teramo). AVAR: Daniele Minelli (Varese). Reti: 10° p.t. Cianci (CT); 6°s.t. Liotti (AV); Cancellotti (AV); 39°s.t. D’Ausilio (AV). Note: Serata piovosa e campo scivoloso. Indisponibili: Silvestri, Zammarini (CT). Diffidati: Celli, Quaini, Di Carmine, Castellini, Tello, Chiricò, Cicerelli, Monaco, Cianci (CT); Cancellotti, Cionek (AV). Ammoniti: Armellino (AV); Cancellotti (AV); Liotti (AV); Furlan (CT). Cronaca Primo tempo (0-1) 10° Catania subito in vantaggio: sul cross di Ndoj… piomba come un falco Cianci che batte Ghidotti con una deviazione sottomisura: 0-1 ! 14° Patierno gira alto da ottima posizione; 16° gran tiro dalla distanza di Cicerelli: Ghidotti alza in angolo; 17° Tello conclude alto sulla corta respinta della difesa irpina; 20° Castellini chiude tempestivamente su Patierno; 24° Liotti calcia alto da fuori area; 26° ripartenza dell’Avellino… conclusa da Sgarbi con un tiro alto; 35° Liotti svirgola da centro area un pallone frutto di una deviazione sul cross dalla destra; 43° Bouah anticipa Patierno a due passi dalla porta; 45° concessi 1 minuto di recupero; 46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio. Secondo tempo (2-1) 5° nel Catania, Celli subentra a Cicerelli; 6° pareggio dell’Avellino: smanacciata di Furlan sul cross dalla destra: il pallone arriva a Liotti che spedisce il pallone all’incrocio dei pali. 1-1 ! 17° Patierno manda alto di testa; 18° nel Catania, Kontek e Marsura sostituiscono Ndoj e di Carmine; 21° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Cianci che finisce alto; 22° clamoroso: Cianci va via in perfetta solitudine ma cincischia e si fa bloccare da Ghidotti! 25° nell’Avellino, Marconi e Russo subentrano a Gori e Liotti; 31° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Marconi alto; 33° Furlan inchioda a terra il diagonale di Sgarbi; 35° nel Catania, Tello e Cianci lasciano il posto a Sturaro e Costantino; 35° nell’Avellino, De Cristofaro e Cancellotti lasciano il posto a Dall’Oglio e Ricciardi; 39° Avellino in vantaggio: D’Ausilio approfitta di un rimpallo e spedisce in rete da centro area: 2-1 ! 40° nell’Avellino, Cionek subentra a Sgarbi; 45° concessi 5 minuti di recupero; 50° vince l’Avellino. Catania eliminato!

