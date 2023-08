Catania, cosa fai per San Lorenzo? Idee per la notte delle stelle

Alcune proposte per trascorrere un momento sempre suggestivo in coppia o con amici e parenti.

CATANIA – Anche per quest’anno, si avvicina la notte dedicata alla caccia degli astri cadenti e, complici le temperature attenuate ormai già da qualche giorno in città, a partire dall’imbrunire sarà possibile raggiungere dei posti strategici da cui ammirare il panorama.

San Lorenzo, le iniziative locali

Tante le iniziative locali a partire dal trekking etneo, organizzato da Sicilia Gaia, che porterà ad ammirare il tramonto in prossimità di monte Castellazzo (2192 mt) ed il vecchio chalet dei fratelli Nicoloso, semi sepolto dalle lave del 1983, da cui successivamente si ritornerà al calar del sole in direzione de La Cantoniera, dove si svolgerà una cena rustica inclusa nel programma.

Restando nell’ambito enogastronomico, dalla rinnovata collaborazione tra Associazione Città del Vino e Movimento Turismo del Vino, ritorna il tradizionale appuntamento con l’evento “Calici di Stelle” che vedrà le porte aperte di numerose cantine e siti in tutto il territorio siciliano tra cui il borgo medievale di Castiglione di Sicilia (CT), che a partire dalle ore 21 ospiterà una grande degustazione di vini nelle varie postazioni tra piazza Lauria e piazza Sant’Antonio.

Per i più romantici la lunga costa orientale offre diversi spot fronte mare, in cui attrezzarsi con plaid e stuzzicherie per godersi la serata. Partendo dai più vicini nella zona della Playa e di San Giovanni Licuti, per poi proseguire con Costa Saracena, Siracusa e Marina di Ragusa a sud mentre Santa Maria La Scala, Santa Tecla e Torre Archirafi per chi alla sabbia preferisce la spiaggia rocciosa.

Nella zona del Plemmirio sarà possibile arricchire il momento con un’escursione in un sentiero con un panorama mozzafiato tra scogliere calcaree a picco, calette, spiagge, natura e mare cristallino, dal tramonto alle stelle nel cuore della penisola della Maddalena.

In alternativa, anche numerose escursioni che al panorama abbinano un numero di attività molto vasto come il giro in quad, un itinerario in barca a vela in prossimità di Acitrezza o un esclusivo itinerario all’interno delle gole dell’Alcantara.

San Lorenzo, la serate in programma

Per i più festaioli sono diverse le serate con dj set per assecondare i gusti di tutti: dalla scelta “in vetta” come nel caso del Vulkano Festival, evento di musica elettronica ad alta quota che si pone l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi parte del patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, svolgendosi per l’appunto alle pendici dell’Etna presso piano Bottara a Belpasso, in cui un’esplosiva line up intratterrà i partecipanti fino alle prime luci del mattino, alla location marittima con il “San Lorenzo Fest” all’Agua Beach Resort di Noto, giunto alla quarta edizione.

Dunque naso all’insù e occhi puntati al cielo per la ricerca della propria stella a cui affidare il desiderio di una magica notte, trascorsa tra le note della nostra canzone preferita o di un buon calice di vino in ottima compagnia.