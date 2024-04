Catania, occupato il Rettorato e bloccato il convegno di Scienza e Vita

La senatrice Paola Binetti era tra i relatori

CATANIA – Un gruppo di studenti ha bloccato un convegno organizzato dall’associazione Scienza e Vita occupando il rettorato dell’università di Catania, dove l’iniziativa era in corso, ed esponendo striscioni con la scritta ‘Fuori la transfobia da UniCt!’.

Il titolo del convegno: ‘La disforia di genere nei minori e la carriera alias negli istituti scolastici: questioni mediche, antropologiche e giuridiche’. Era prevista anche la presenza della senatrice Paola Binetti, di medici e di giuristi.

Secondo i manifestanti dal convegno è stata “esclusa de la comunità studentesca e le persone Lgbtq dalla possibilità di esprimersi sullo stesso piano, eppure siamo noi le dirette interessate di questa discussione” e “proprio quello che dovrebbe essere un luogo di formazione e crescita si presta invece a narrazioni discriminatorie e contro la libertà delle persone”.

Per i contestatori “hanno provato a nascondere dietro una finta presentazione l’attacco al diritto di vivere liberi di persone Lgbtq+, per questo come studenti abbiamo impedito che venisse promossa una narrazione discriminante e transfobica come se nulla fosse, come se non si stesse parlando della vita delle persone e come se queste non hanno voce in capitolo, è inaccettabile”.

Dopo la chiusura anticipata del convegno e lo sgombero dell’aula, gli studenti soni rimasti nell’aula magna del rettorato in assemblea permanente, fissando appuntamento pubblico domani alle 9 davanti il ​​rettorato.