Catania, un open day dedicato all’endometriosi

L'iniziativa in occasione della giornata regionale dedicata alla malattia: visite, ecografie e consulenze

CATANIA – Una giornata aperta per visite, ecografie e consulenze, in occasione della Giornata regionale dell’endometriosi: L’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ARNAS Garibaldi di Catania, diretta dal professore Giuseppe Ettore, Centro Regionale per la Diagnosi e cura dell’Endometriosi, organizza un Open Day dalle 8.30 alle 18.30. La finalità è quella di porre la massima attenzione sulla malattia endometriosica attraverso una giornata d’incontro, di consulenza clinica e di informazione.

La malattia endometriosica

“Grazie alla Rete Endometriosi Sicilia (RES) – si legge in un comunicato dell’Arnas Garibaldi – istituita dalla legge del 2019, nonché al supporto dell’Assessore della Salute, Ruggero Razza, del Dirigente dell’Ufficio speciale Comunicazione per la Salute dell’Assessorato, Daniela Segreto, del Direttore Generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, e delle Associazioni dei pazienti, il Centro Regionale per la Diagnosi e cura dell’Endometriosi del presidio ospedaliero di Nesima, attraverso il lavoro di un team multidisciplinare e multiprofessionale, ha consolidato un ruolo determinante per rafforzare la conoscenza della malattia, una corretta prevenzione e diagnosi precoce ed un appropriato percorso diagnostico e terapeutico medico-chirurgico”.

“Tutto ciò in funzione anche della salute riproduttiva della donna. Il 30 per cento delle donne con problematiche riproduttive riconosce infatti, in tale patologia, la causa della propria infertilità. La diagnosi precoce per una donna con desiderio di maternità è ancora più importante per l’opportunità di poter programmare in maniera consapevole il suo progetto riproduttivo, e ridurre notevolmente gli effetti negativi della malattia sulla fertilità”.

“Nonostante la pandemia che sta attanagliando le strutture sanitarie – prosegue la nota – Il Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi, da sempre al fianco delle donne in tutto il loro percorso di vita dall’adolescenza alla senescenza, in occasione della Giornata Regionale dell’Endometriosi, vuole essere vicino alle tante donne che vedono compromessa, a causa di tale patologia, la qualità della loro vita, offrendo il proprio supporto attraverso un Open Day gratuito, del tutto dedicato alle donne che desiderano effettuare un controllo clinico, rappresentare i loro dubbi o chiedere informazioni, sia di tipo diagnostico che terapeutico, ricevendo in breve tempo risposte dai ginecologi esperti di tale patologia e dal team multidisciplinare”.

Per accedere all’Open Day basta prenotare al tel. 095.7595672 o mail: endometriosi@arnasgaribaldi.it