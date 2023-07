Catania, operai forestali al lavoro fino al 12 agosto

La decisione riguarda chi è inquadrato per 151 giorni l'anno

CATANIA – Gli operai centocinquantunisti dell’Azienda regionale forestale di Catania proseguiranno l’attività lavorativa sino al 12 agosto per far fronte alle attività connesse alla manutenzione della sicurezza, necessari per la prevenzione antincendio nei boschi.

Lo comunicano Flai Cgil, Fai Cisl e Uila UIL di Catania che, per bocca del segretari generali Giuseppe Glorioso, Alfio Turrisi e Nino Marino, si dichiarano “soddisfatte per il risultato ottenuto, prova che in un clima di ascolto e collaborazione con le istituzioni, è sempre possibile trovare una soluzione ai problemi più urgenti”

I centunisti e i settantottisti, inoltre, saranno invece all’opera sino al 31 luglio.

Gli arretrati

Per quanto riguarda gli arretrati dei lavoratori a tempo determinato che avevano messo in difficoltà gli operai , così come già comunicato, la paga del mese di giugno è già stata corrisposta, ad esclusione delle spettanze riguardante un cantiere di Bronte in via di soluzione.

Rimangono purtroppo ancora fermi i pagamenti di maggio, a causa dei ritardi di riaccertamento del 2022.

I segretari di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila UIL di Catania hanno dunque chiesto, nel corso della riunione tenutasi oggi alla Commissione paritetico bilaterale provinciale, di “utilizzare al meglio tutte le risorse presenti negli uffici per portare a termine le pratiche. I lavoratori forestali sono giustamente esasperati”