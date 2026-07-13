Catania, Orazio Grasso giura da assessore: a lui Viabilità e Polizia Locale

Subentra a Carmelo Coppolino

CATANIA – Orazio Grasso è il nuovo assessore della Giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino. Il giuramento si è svolto oggi nel Municipio di Catania, alla presenza del segretario generale Rossana Manno, del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, del deputato regionale Giuseppe Lombardo, di consiglieri, assessori, familiari e amici.

Orazio Grasso è assessore

Quarantuno anni, impiegato amministrativo nel settore sanitario, consigliere comunale e capogruppo di Grande Catania-Mpa, Grasso subentra a Carmelo Coppolino, che nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni.

Al neo assessore sono state assegnate le deleghe alla Viabilità e alla Polizia Locale, le stesse ricoperte dal suo predecessore.

“Ringrazio il sindaco Enrico Trantino per la fiducia e il mio partito, nelle persone del presidente Raffaele Lombardo e dell’onorevole Giuseppe Lombardo – ha dichiarato Grasso – Sono felice di poter servire la mia città anche in questo ruolo, dopo averlo fatto da consigliere comunale. Sono consapevole dell’importanza delle deleghe che mi sono state affidate e le svolgerò con passione nell’esclusivo interesse dei cittadini. Posso solo aggiungere che avrei accettato questo incarico soltanto da poche persone, e tra queste c’è il sindaco Enrico Trantino”.

Il primo cittadino ha sottolineato la continuità del rapporto istituzionale con il nuovo componente della Giunta: “Anche durante l’attività consiliare di Orazio Grasso c’è sempre stata una forte sintonia con l’Amministrazione, soprattutto sui temi legati alle deleghe che gli sono state assegnate. Una collaborazione che verrà certamente intensificata in questa nuova esperienza al servizio della città”.