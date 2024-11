Padre e figlio coltivano droga in casa e la spacciano a domicilio

Si tratta di un 48enne con precedenti e di un 24enne

CATANIA – Hanno trasformato il garage di casa in una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana. Scoperti dalla polizia due catanesi di 48 e 24 anni, padre e figlio, nel corso delle attività di controllo del territorio.

La scoperta

A insospettire gli agenti l’atteggiamento tenuto dal 48enne, notato a bordo di uno scooter in via Arduino, nel quartiere Picanello, a Catania.

Fermato per un controllo, l’uomo, con precedenti per droga, si è subito mostrato particolarmente nervoso. Durante gli accertamenti dei poliziotti, ha rivolto ripetutamente lo sguardo verso una vicina abitazione, come se volesse avvisare qualcuno.

Negli stessi istanti, i poliziotti hanno notato un ragazzo che, affacciatosi proprio dalla stessa abitazione, ha provato a nascondere delle buste in plastica tra le tegole del tetto, per poi dirigersi verso il terrazzo. A quel punto, l’attenzione dei poliziotti è andata a sulla casa.

La perquisizione

La perquisizione nell’appartamento ha permesso di trovare 2 chili di sostanza stupefacente, distribuiti in diverse buste sparse per tutta la casa. Sul tetto, nelle buste nascoste poco prima dal 24enne, ritrovato trovato un altro chilogrammo di marijuana.

Nel garage dell’abitazione i poliziotti hanno scoperto una serra con 12 piantine di marijuana. Padre e figlio avevano dotato la serra di un impianto di ventilazione e areazione e di lampade per la coltivazione della marijuana.

L’arresto

L’arresto è per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, è stata disposta nei confronti del 24enne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.