Catania, pagati caro gli errori difensivi: vince il Catanzaro

Al Massimino vince la squadra calabrese, vittoria di misura ai danni degli etnei

CATANIA – Immeritata sconfitta casalinga per i rossazzurri che lasciano tre punti ad un Catanzaro abile ad approfittare degli errori difensivi(ennesimi!) degli uomini di Baldini. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, gli ospiti sbloccano il punteggio da inizio ripresa quando Ropolo… invece di mandare il pallone in corner… respinge sui piedi di Biasci che in diagonale supera imparabilmente l’incolpevole Sala. Il Catania accusa il colpo e subisce il raddoppio in contropiede. Russini calcia sulla barriera una punizione da posizione invidiabile e gli ospiti si catapultano in contropiede in netta superiorità numerica. Albertini, tuttavia, potrebbe mandare facilmente il pallone fuori ma cincischia… concendendo a Sounas il facile appoggio per l’accorrente Vandeputte che raddoppia per i giallorossi. Baldini attinge dalla panchina e, proprio uno dei nuovi entrati… Russotto, propizia il rigore che Moro trasforma nell’1-2. Sulle ali dell’entusiasmo, i rossazzurri potrebbero agguantare il pareggio ma Sipos non riesce ad approfittare appieno di un errato retropassaggio ospite: il numero 25 scarta anche Branduani ma si fa anticipare da Scognamillo al momento di sbattere il pallone in rete. Nel finale, gli etnei ci provano con le forze residue mentre il Catanzaro non sfrutta a dovere un errato rinvio di Sala. Nel parapiglia finale, col nervosismo alle stelle, non succede più nulla. I calciatori del Catanzaro crollano più volte al suolo nell’intento di guadagnare tempo prezioso mentre i padroni di casa non trovano più la giocata decisiva. I tre punti li conquista, così, la furba formazione catanzarese. Adesso la classifica del Catania si complica anche perché all’orizzonte ci sono due trasferte consecutive: mercoledì nel recupero ad Andria e domenica in casa della Turris.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1° osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Di Marzio; il Catania gioca con il lutto al braccio;

5° occasione per il Catanzaro: sul cross dalla bandierina, Verna colpisce indisturbato di testa ma manda il pallone alto;

8° gran parata, in tuffo, di Sala che si oppone alla bordata di Vazquez ed al successivo tentativo di tapin!

10° sul cross (punizione) di Russini… Monteagudo non arriva per la deviazione sottoporta;

16° il Catania reclama inutilmente il penalty per una spinta su Albertini appena dentro l’area di rigore ospite;

25° Vandeputte tira fuori dalla distanza;

31° diagonale insidioso di Vazquez che sibila a lato di poco;

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

2° Catanzaro in vantaggio: sulla corta respinta di Ropolo… irrompe Biasci che fulmina Sala con un preciso diagonale: 0-1 !

9° Martinelli atterra Greco al limite dell’area: la punizione di Russini sbatte sulla barriera. Il Catanzaro riparte velocemente, Albertini sbaglia l’intervento… consentendo a Sounas di mettere in mezzo per l’accorrente Vandeputte che segna indisturbato all’11°: 0-2 !

12° nel Catania, Sipos e Russotto prendono il posto di Provenzano e Russini;

15° Russotto atterrato da Fazio: rigore per il Catania! Moro trasforma il penalty: 1-2 !

19° nel Catania, Simonetti prende il posto di Ropolo;

27° conclusione dalla distanza di Rosaia… smorzata da un difensore e facile preda di Branduani;

29° nel Catanzaro, Biarkason e Bombagi sostituiscono Vandeputte e Biasci;

34° punizione di Maldonado che finisce a lato;

35° Catania vicinissimo al pareggio: Sipos approfitta di un errato retropassaggio degli ospiti, scarta anche Branduani ma Scognamillo respinge … alla disperata… quasi sulla linea!

35° nel Catania, Cataldi e Bianco prendono il posto di Rosaia e Biondi;

35° nel Catanzaro, Maldonado lascia il posto a Welbeck;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° nel Catanzaro, Gatti e Cinelli rilevano Vazquez e Sounas;

52° Vince il Catanzaro!

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Claiton (k), Monteagudo, Ropolo (dal 19°s.t. Simonetti), Rosaia (dal 35°s.t. Cataldi), Provenzano (dal 12°s.t. Sipos), Greco, Biondi (dal 35°s.t. Bianco), Moro, Russini (dal 12°s.t. Russotto).

A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Lorenzini, Zanchi, Izco.

Allenatore: Francesco Baldini.

CATANZARO (3-5-2) – Branduani, Martinelli (k), Fazio, Scognamillo, Bayeye, Sounas (dal 46°s.t. Cinelli), Maldonado (dal 35°s.t. Welbeck), Verna, Vandeputte (dal 29°s.t. Biarkason), Vazquez (dal 46°s.t. Gatti), Biasci (dal 29°s.t. Bombagi).

A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata.

Assistenti: Amir Salama (Ostia Lido) e Federico Votta(Moliterno).

IV Uomo: Valerio Maranesi (Ciampino).

Reti: 2°s.t. Biasci (CZ); 11°s.t. Vandeputte (CZ); 15°s.t. Moro (CT) su rigore.