Catania, denuncia dell’Mpa: “Degrado e illegalità in zona Palazzo Bernini”

Alberghina: "Come largo Bordighera, simbolo di incuria e abbandono"

CATANIA – “Ormai da anni simbolo di incuria e totale abbandono, la zona tra via Bernini e Largo Bordighera a Catania continua a oggi a essere caratterizzata da una forte situazione di generale pericolo pubblico”. Lo dichiara la coordinatrice del Mpa di Catania, Pina Alberghina. “Una vasta area carente di manutenzione che, ormai da anni, è diventata teatro di illegalità e degrado assoluto”.

“Riteniamo fondamentale, in un momento in cui tra l’altro la nostra città è coinvolta nel processo di partecipazione collettiva al Pug – aggiunge l’esponente Mpa – che anche quest’area, che si sviluppa in una importante zona urbanistica della città e a pochi passi dal nuovo parcheggio scambiatore di piazza Famà e dalla piazza Michelangelo dove sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione, venga coinvolta in un processo urgente di riqualificazione integrata di tanto si è parlato negli anni di cui, attingendo, ove necessario, anche ai contributi regionali per iniziative volte alla tutela e valorizzazione alla dell’ambiente, nonché – conclude Pina Alberghina – a tutela dell’intera comunità e di tutti i cittadini che vivono quotidianamente questa zona”.