Era stato denunciato altre otto volte

CATANIA – Sorpreso e sanzionato dalla Polizia mentre esercita l’attività di parcheggiatore abusivo sempre nello stesso luogo.

Si tratta di un catanese di 39 anni già destinatario di un daspo urbano emesso all’inizio dell’anno dal Questore.

Nello specifico, è stato intercettato da una pattuglia motomontata mentre in via Dusmet gesticolava agli automobilisti in fase di parcheggio.

Per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente con il sequestro della somma di denaro provento dell’attività illecita (14 euro in monete) e denunciato.

Negli ultimi mesi, è stato raggiunto ben otto volte dagli agenti di polizia. Da quanto risulta, l’uomo ha già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.