Catania, prova a imbarcarsi con un passaporto falso: arrestato

Sorpreso dalla Polizia

CATANIA – Un passeggero cinese di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver esibito un passaporto falso ai controlli aeroportuali. L’uomo si è recato nell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania con un biglietto per un volo diretto a Londra e, prima di imbarcarsi, si è regolarmente messo in coda ai controlli insieme agli altri passeggeri.

Non appena è giunto il suo turno, alla richiesta dell’agente della Polizia di Frontiera, incaricato di effettuare i dovuti controlli sui passeggeri in partenza per la capitale del Regno Unito, ha fornito senza esitazione un passaporto ordinario in corso di validità. Il documento ha suscitato non poche perplessità nel poliziotto. Che, per vederci chiaro e per fugare ogni dubbio, ha effettuato degli approfondimenti.

È stato accertato che il documento era contraffatto. Messo alle strette e avendo compreso di essere stato scoperto il passeggero ha ammesso le sue responsabilità. E, per questa ragione, è stato arrestato per il reato di uso di documento valido per l’espatrio falso.

Informato il PM di turno, il passeggero arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato lo straniero a 5 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa).