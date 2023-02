Catania, Pharma Beauty Lab un nuovo concept di bellezza

2' DI LETTURA

L’open day del nuovo centro estetico, Pharma Beauty Lab, un nuovo concept di bellezza firmato Gran Farmacia La Scogliera si è svolto lunedì 13 febbraio presso i locali della Gran Farmacia La Scogliera, la farmacia delle dottoresse Faro, sita nel cuore della Scogliera di Catania.

LA PARTNERSHIP

In partnership esclusiva con MIAMO, la Gran Farmacia La Scogliera sarà la prima in Sicilia a far parte del progetto Miamo Lounge, dove sarà possibile effettuare i trattamenti in cabina con i prodotti e i protocolli della linea Skin Professional, grazie ai quali Miamo porta la missione “Healthy Skin System” direttamente in farmacia.

BENESSERE A 360°

Nel nuovo centro, trattamenti e servizi di estetica di base e tecnologie innovative ed esclusive unite alla professionalità di operatrici specializzate. Unico obiettivo? Il benessere a 360° grazie all’importanza di un team trasversale che unisce la preparazione Farmaceutica alla formazione Estetica. Nel nuovo indirizzo beauty da visitare ci sono tra i trattamenti estetici di base, la cura di mani e piedi, i trattamenti per il viso, spaziando dalla semplice pulizia a trattamenti con i protocolli Miamo.

I TRATTAMENTI

I trattamenti specifici offerti includono l’elettroporazione viso, la radiofrequenza, i massaggi corpo e la pressoterapia. Per tonificare il corpo vengono proposti trattamenti specifici come i bendaggi e trattamenti con alghe e fanghi. Nell’ambito make-up, si spazia dall’applicazione del più semplice trucco di uso quotidiano alla realizzazione di make-up più complessi e alla laminazione ciglia e sopracciglia. Presso il salone è, inoltre, possibile usufruire dei servizi di epilazione corpo, viso e laserterapia a diodo.

IL TEAM

“La passione per il mondo del Beauty accompagnerà le nostre clienti dall’accoglienza alla qualità e affidabilità del servizio. Sono emozionatissima, perché questa giornata inaugurale è stata un successo, grazie anche al team composto dalla responsabile del reparto dermocosmetico Mariella e le colleghe farmaciste Chiara, Anna, Palma e le estetiste Claudia e Simona, che hanno fortemente creduto e sostenuto questo progetto e ai clienti che hanno partecipato numerosi”, confessa la dottoressa Matilde Faro, classe ‘78, titolare della farmacia.

I CLIENTI

Entusiasti i clienti presenti all’open day di Pharma Beauty Lab: “mancava un centro estetico con professionalità e qualità, la combinazione perfetta che assicura al cliente/paziente il raggiungimento dei propri obiettivi di salute e bellezza.” Alla giovane imprenditrice e al suo team vanno tutti i nostri auguri per un’attività prospera, duratura e ricca di soddisfazioni.