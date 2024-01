Catania, piazza dei Martiri riconsegnata alla città dopo i lavori

La consegna stamattina

CATANIA – Piazza dei Martiri è stata riconsegnata stamane a Catania e ai cittadini. La consegna è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del vice sindaco e assessore con delega all’urbanistica e al decoro urbano Paolo La Greca, al termine di quasi tre mesi di lavori di restyling con cui, tra l’altro, sono state stato raddoppiate le zone a verde preesistenti e messi a dimora numerosi altri alberi.

La direzione dei lavori

“I lavori di manutenzione straordinaria – ha detto la Greca – sono stati eseguiti dai tecnici della direzione comunale urbanistica e decoro diretta dall’ingegnere Bisignani (Rup Salvo Basile) senza alcun costo per il Comune grazie alla convenzione con Terna, che ha messo a disposizione dell’Amministrazione le somme di compensazione e riequilibrio ambientale legate alla riqualificazione della linea di alta tensione che, tra l’altro, sono state investite in questo intervento”.

Il “passiatore”

“Realizzata a servizio dello storico ‘passiatore’, la piazza, che si trova in asse con via Vittorio Emanuele e quindi a ridosso del mare, negli ultimi anni non era più frequentata per il forte degrado. Oggi apre le porte alla popolazione catanese con un nuovo look giusto in tempo per i festeggiamenti di Sant’Agata, visto che è parte fondamentale del percorso del fercolo del giro esterno del 4 febbraio. Un minuzioso lavoro svolto da imprese locali e artigiani competenti attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali e nuove tecnologie per il risparmio energetico”.

L’ingresso al centro storico

Il sindaco Enrico Trantino, che non ha potuto partecipare per la concomitanza con l’inaugurazione dell”anno giudiziario, ha evidenziato: “Oggi più che mai la piazza rappresenta uno degli ingressi più importanti al centro storico e soprattutto snodo nevralgico per una prossima riqualificazione del water front a cui stiamo lavorando per liberare finalmente la città dalla cintura ferroviaria e riconnetterla al mare”.