Il Catania in versione play off espugna Bergamo: 1-0 all’Atalanta U23

Decide Bouah, ritorno sabato al Massimino

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Finisce 1-0 con una rete sul finale di Bouah. E adesso al Massimino basterà conterebbe i nerazzurri dell’Atalanta U23. Il Catania inizia col piglio giusto, mettendo sotto l’avversario e creando i presupposti per segnare. Funziona alla perfezione la transizione di Welbeck in mezzo al campo, ben affiancato da Zammarini e Cicerelli.

Di Carmine si fa anticipare dal portiere Vismara in uscita ma l’occasione più ghiotta capita sulla testa di Cianci che, da due passi, devia di poco a lato. L’Atalanta stenta a manovrare in velocità con la difesa rossazzurra sempre attenta e Furlan inoperoso.

Nella ripresa i nerazzurri di Modesto costringono gli avversari sulla difensiva, sprecando alcune ghiotte opportunità per sbloccare il risultato ma Furlan si oppone ai tentativi di Ceresoli e Palestra… prima che Cissè sprechi un facile tapin.

La pioggia aumenta la sua intensità ed il risultato resta in bilico senza particolari sussulti. Il Catania tiene bene il campo mentre la manovra orobica non trova sbocchi grazie, soprattutto, alle superbe performance di Quaini e Welbeck.

Nel finale, però, gli uomini di Zeoli affondano il colpo decisivo grazie al giocatore forse meno atteso, mandato in campo da Zeoli. Tello, infatti, dopo essersi beccato un’inutile ammonizione, si destreggia bene sulla destra e pennella un cross per la testa dell’accorrente Bouah che firma un gol che potrebbe risultare determinante.

Vani e confusi gli assalti finali dei bergamaschi che sabato prossimo, in un “Massimino” ricolmo di entusiasmo rossazzurro, saranno chiamati a compiere un’autentica impresa. Grande euforia, invece, nel team etneo: la squadra vista a Caravaggio alimenta le speranze!

Tabellino

ATALANTA U23 – CATANIA 0-1

ATALANTA U23 – (3-4-2-1) Vismara, Berto, Comi, Ceresoli, Palestra (dal 41°s.t. Muhameti), Mendicino, Panada (dal 41° Ghislandi), Bernasconi, Diao (dal 1°s.t. De Nipoti), Capone (k), Cissè (dal 22°s.t. Vlahovic).

A disposizione: Bertini, Avogadri, Gyabuaa, Solcia, Jimenez, Masi, Regonesi, Falleni.

Allenatore: Francesco Modesto.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Furlan, Bouah, Monaco (dal 27°s.t. Curado), Quaini, Castellini (k) (dal 42°s.t. Rapisarda), Celli, Welbech, Zammarini (dal 42°s.t. Kontek), Cicerelli (dal 20°s.t. Tello), Di Carmine (dal 27°s.t.Costantino), Cianci.

A disposizione: Donato, Albertoni, Haveri, Ndoj, Sturaro, Chiarella, Chiricò.

Allenatore: Michele Zeoli.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Luca Chiavaroli (Pescara).

Quarto ufficiale: Domenico Leone (Barletta).

Reti: 39°s.t. Bouah (CT).

Note: Serata piovosa. Trasferta vietata ai tifosi del Catania (presenti solo i non residenti in Sicilia).

Squalificati:Marsura (CT).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Peralta (CT).

Ammoniti: Panada (ATA); Celli (CT); Di Carmine (CT); Castellini (CT); Ceresoli (ATA); Tello (CT)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

3° Di Carmine fila via in solitudine ma si fa ipnotizzare da Vismara: tutto inutile perché l’attaccante rossazzurro era in fuorigioco;

4° sponda di Cianci per Di Carmine che, a tu per tu con Vismara, si fa ribattere la conclusione;

5° colpo di testa di Cianci… deviato in corner da un difensore;

6° Panata atterra Zammarini: ammonizione e punizione dai 20 metri per il Catania; il calcio piazzato di Cicerelli s’infrange contro la barriera orobica;

8° conclusione a giro di Cicerelli: fuori;

21° palla-gol per il Catania: sul cross di Zammarini… stacco di testa di Cianci che manda il pallone fuori da distanza ravvicinatissima!

29° punizione dalla distanza per l’Atalanta: respinge la barriera rossazzurra;

46° dopo 1 minuto di recupero, il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (0-1)

1° nell’Atalanta U23, De Nipoti subentra a Diao;

2° Furlan blocca con sicurezza il colpo di testa di Ceresoli servito da Palestra;

48° Furlan respinge in tuffo il gran diagonale di Palestra e Cissè sbaglia il tapin da ottima posizione!

9° Atalanta ancora pericolosa: Capone calcia alto, al volo, sul cross di Cerasoli;

20° nel Catania, Tello prende il posto di Cicerelli;

22° nell’Atalanta U23, Vlahovic rileva Cissè;

23° girata di Vlahovic: fuori;

24° s’infortuna Monaco: per il momento resta in campo;

27° nel Catania, Monaco non cela fa: lo sostituisce Curado;

27° nel Catania, entra anche Costantino al posto di Di Carmine;

31° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Comi col pallone che si perde sul fondo;

36° Panada, già ammonito, viene “graziato” dall’arbitro dopo un fallo di mani;

39° Catania in vantaggio: Costantino protegge palla, Tello si disimpegna bene sulla destra e sul suo cross… Bouah devia in rete di testa! 0-1 !

41° nell’Atalanta U23, Palestra e Panada lasciano il posto a Ghislandi e Muhameti;

42° nel Catania, Kontek e Rapisarda sostituiscono Zammarini e Castellini;

44° Tello rinvia un pallone pericoloso ad un passo dalla linea di porta;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° vince il Catania!

[Foto Catania Fc]