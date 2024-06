Catania, potenziati i controlli di Polizia contro la guida in stato di ebbrezza

Scatta la campagna della Stradale per elevare gli standard di sicurezza

CATANIA – Si svolgerà dal 17 al 23 giugno la campagna “Alcohol & Drugs”, programmata da Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, per contrastare efficacemente il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e per promuovere il superamento di cattive abitudini degli automobilisti che, spesso, determinano azioni e conseguenze pericolose per la sicurezza stradale.

Per tutta la settimana, la Sezione di Catania della Polizia Stradale potenzierà, nelle arterie stradali di competenza, i controlli finalizzati a verificare, mediante le apparecchiature in dotazione, situazioni di guida in stato di ebbrezza alcolica.

La campagna è finalizzata a sensibilizzare chi guida per elevare gli standard di sicurezza stradale.