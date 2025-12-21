La donna, evasa da una comunità per tossicodipendenti, ora è in carcere

CATANIA – Una 46enne è stata arrestata e posta in carcere a Piazza Lanza per tentata rapina e evasione da una comunità per tossicodipendenti. La donna è stata bloccata dal proprietario di un’auto in via D’Amico. Ha avvertito la polizia dopo che lei aveva cercato di scardinare l’auto e l’avrebbe spintonato, provando a prenderlo a calci e pugni.

La donna sarebbe nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Sarebbe una consumatrice di crack. Solo qualche giorno fa sarebbe scappata dalla comunità di Biancavilla. Gli agenti delle Volanti l’hanno portata in carcere.

L’intervento della vittima e la cattura

Secondo quanto ricostruito, la vittima del furto ha riferito agli agenti della sala operativa della Questura di aver bloccato una donna, trovata a rovistare all’interno della propria auto. Lei stava cercando di rubare qualcosa e aveva anche tentato di scardinare l’autoradio dal suo alloggiamento.

A quel punto dopo il tentativo di lei di spintonarlo, lui l’avrebbe bloccata. E i poliziotti, giunti sul posto, con l’ausilio di personale dell’Esercito Italiano, impegnati nel servizio “Strade Sicure”, hanno subito riconosciuto la donna, nota per i suoi precedenti, e l’hanno accompagnata in Questura. Poi l’arresto, di cui è stato informato il magistrato di turno della Procura. Ora si attende l’udienza di convalida.