Il Catania punge, spreca e cade: il Giugliano vince 3-2

Prima sconfitta in campionato per i rossoazzurri

CATANIA – Il Catania cade a Giugliano al termine di una gara alla portata degli uomini di Toscano che, però, pagano a caro prezzo i troppi errori in attacco e qualche evitabile ingenuità difensiva. Festeggia la formazione di Bertotto che s’impone 3-2, abile ad approfittare al meglio delle sue opportunità.

Nel primo tempo il Catania non punge più di tanto in avanti con il Giugliano che, invece, sfrutta nel migliore dei modi un inserimento dell’esperto Giorgione che, poco dopo la mezzora, supera in spaccata Adamonis appena subentrato all’infortunato Bethers. In avvio di gara le occasioni migliori erano capitate a Stoppa (conclusione che scheggia la traversa) e Luperini che in spaccata non centra lo specchio della porta campana.

Lo stesso Stoppa, poi, fallisce clamorosamente una facile opportunità sul preciso assist di Castellini e, sul rovesciamento di fronte, il Giugliano sblocca il risultato sulla bella intuizione di Valdesi che serve a Giorgione il pallone deviato in rete. Il Catania non ci sta e Di Gennaro sfiora il pareggio mandando di testa a lato di pochissimo.

Nella ripresa, complice anche scarsa illuminazione dello stadio campano, cala il buio in casa rossazzurra malgrado il positivo avvio con il pareggio di Verna appena subentrato. La formazione di Toscano spreca clamorosamente la possibilità del vantaggio con Inglese che prima impegna severamente il portiere avversario e poi spreca in perfetta solitudine.

E, come accaduto nel primo tempo, dal gol sprecato al gol subito perché Njambe approfitta di un retropassaggio di Anastasio e fulmina Adamonis. I rossazzurri sono costretti a scoprirsi ed il subentrato Balde ne approfitta per chiudere i conti.

Entra anche Montalto che si procura e trasforma un penalty che non evita la sconfitta. Catania sprecone e tanta delusione per i circa 500 tifosi rossazzurri presenti nel settore “ospiti”. Adesso bisognerà sfruttare al massino il doppio turno casalingo contro Cerignola e Monopoli.

Primo tempo (1-0)

1° Catania subito vicino al vantaggio: gran conclusione di Stoppa che, complice una deviazione, scheggia la traversa. Sul successivo cross dalla bandierina… Luperini conclude a lato;

9° Bethers esce tempestivamente in anticipo su Padula che lo colpisce in testa: l’estremo difensore è costretto a lasciare il posto ad Adamonis che subentra al 12°s.t.;

20° occasione per il Giugliano: sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale… deviazione d’istinto di Njambe che manda il pallone a lato;

22° Padula non arriva a deviare di testa a due passi dalla porta etnea;

30° ripartenza del Giugliano con Padula che serve Njambe che spreca una clamorosa palla-gol da ottima posizione alzando troppo la mira!

33° Stoppa manda incredibilmente alto da due passi il pallone del possibile vantaggio rossazurro sul preciso assist di Castellini!

34° Giugliano in vantaggio: sull’assist di Valdesi… Giorgione in spaccata sigla l’1-0 !

36° Inglese manca l’aggancio al limite dell’area;

42° sul cross dalla bandierina… gran colpo di testa di Di Gennaro che manda il pallone fuori di pochissimo;

45° concessi 8 minuti di recupero;

47° colpo di testa centrale di Inglese;

52° punizione altissima calciata da Castellini;

53° espulso per protesta un componente della panchina del Catania;

54° il primo tempo premia il Giugliano (1-0) contro un Catania sprecone sottoporta.

Secondo tempo (3-2)

1° nel Catania, Verna e Jimenez sostituiscono Ierardi e Luperini;

1° deviazione pericolosa di Inglese ma l’arbitro aveva fermato il gioco per posizione irregolare;

5° Anastasio spedisce alto dal limite;

7° pareggio del Catania: doppio dribbling di Anastasio sulla sinistra e cross in mezzo con pallone che arriva a Verna lesto a spedire in rete col piatto destro: 1-1 !

8° Catania vicino al vantaggio: colpo di testa di Inglese e gran respinta di Barosi;

9° sul cross dalla bandierina… Inglese da due passi manda incredibilmente alto!

11° nuovo vantaggio del Giugliano: Anastasio sbaglia il disimpegno difensivo e Njambe fulmina Adamonis: 2-1 !

17° nel Catania, D’Andrea subentra ad Inglese;

19° Adamonis va vicino al tris ma Adamonis si oppone;

22° nel Giugliano, De Rosa e Njambe lasciano il posto a Celeghin e Balde;

25° nel Catania, Montalto subentra a Stoppa;

27° Caldore trattiene Montalto ma l’arbitro sorvola;

31° Barosi respinge la conclusione di Sturaro;

32° nel Giugliano, Masala lascia il posto a Romano;

34° Quaini sfiora il palo con Barosi battuto;

35° terzo gol del Giugliano: Adamonis si fa sorprendere dal gran tiro di Balde da posizione decentrata dopo aver superato Quaini: 3-1!

37° nel Giugliano, De Paoli e Minelli sostituiscono Padula e Valdesi;

41° rigore per il Catania: Caldore atterraMontaltoche poi trasforma dagli 11 metri: 3-2 !

43°deviazione ravvicinata di Castellini che non trova la porta;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° Adamonis si spinge in area avversaria e Balde lo grazia sprecando in contropiede;

50° per il Catania matura la prima sconfitta in campionato

Tabellino

Stadio “Alberto De Cristofaro” – di Giugliano/domenica 22 settembre 2024 – ore 18,30

5^ giornata di andata/Serie C girone C – 2024-2025

GIUGLIANO – CATANIA 3 – 2

GIUGLANO (4-3-3) – Barosi, De Rosa (k) (dal 22°s.t. Celeghin), Njambe (dal 22°s.t. Balde), Padula (dal 37°s.t. De Paoli), Solcia, Giorgione, Masala, Caldore, La Vardera, Maselli, Valdesi (dal 37° Minelli).

A disposizione: Russo, Scaravilli, Oyewale, Acella, Romano, Ciuferri, De Francesco, Peluso, Nuredini, D’Agostino.

Allenatore: Valerio Bertotto.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Bheters (dal 12°p.t. Adamonis), Ierardi (dal 1°s.t. Verna), Di Gennaro, Castellini (k), Raimo, Sturaro, Quaini, Anastasio, Luperini (dal 1°s.t. Jimenez), Stoppa (dal 25°s.t. Montalto), Inglese (dal 17°s.t. D’Andrea).

A disposizione: D’Agata, Celli, Carpani, Lunetta, Gega, Forti, Guglielmotti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Daniel Caldirola (Milano) e Davide Fedele (Lecce).

Quarto ufficiale: Christian Ferruzzi (Albano Laziale).

Reti: 34°p.t. Giorgione (GIU); 7°s.t. Verna (CT); 11°s.t. Njambe (GIU); 35°s.t. Balde (GIU); 41°s.t. Montalto su rigore.

Note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Totò Schillaci.

Indisponibili: De Rose, Di Tacchio, Popovic (CT); Puccinello, Esposito (GIU).

Ammoniti: De Rosa (GIU); Ierardi (CT); Solcia (GIU); Anastasio (CT); Njambe (GIU); De Paoli (GIU); Celeghin (GIU); Quaini (CT); Caldore (GIU)

[Foto Catania Fc]