Catania, quali liste vanno a seggio? Ecco le prime proiezioni

Dati parziali che vanno aggiornati di ora in ora. Primo partito FdI, il Pd davanti al M5S.

CATANIA. Dalla partita per il sindaco a quella per liste che concorrono per entrare a Palazzo degli Elefanti. Non una partita di secondo piano e che finirà col decretare gli equilibri (soprattutto) all’intero della maggioranza che farà riferimento al neo sindaco Enrico Trantino.



I dati, va detto, sono assolutamente parziali. Oltre le coalizioni di Trantino e Caserta, nessun altro tra i competitor andrebbe a seggio.

CENTRODESTRA:

Fratelli d’Italia: 13,8%

Forza Italia: 13,1%

Prima l’Italia: 11%

Grande Catania: 10,4%

Enrico Trantino Sindaco: 7,4%

Democrazia Cristiana: 6,1%

Popolari e Autonomisti: 5,3%

COALIZIONE CASERTA:

Pd: 9,4%

Movimento 5 Stelle: 6,4%

Alleanza Verdi e Sinistra Italiana: 3,1%

Con Bianco per Catania 2,6%

Lista Maurizio CASERTA: 1,8%

E’ l’ora del popolo 0,8%